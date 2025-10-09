Detienen a "El Ferruquito”, presunto integrante de La Unión Tepito

Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Foto: J. Raúl Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc a Abraham “N”, alias “El Farruquito”, presunto integrante de La Unión Tepito.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, policías que realizaban patrullajes en el cruce de la avenida Vidal Alcocer y República de Costa Rica observaron a un hombre que fumaba un cigarrillo y percibieron olor a mariguana.

Tras una revisión preventiva, los agentes aseguraron 106 bolsitas con mariguana, una pipa de vidrio, un teléfono celular y dinero en efectivo.

El detenido, de 33 años, fue trasladado al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Tras un cruce de información, la SSC detectó que el hombre ya había ingresado al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2025 por el delito de robo.

Añadió que, de acuerdo con labores de inteligencia, forma parte de un grupo delictivo presuntamente involucrado en delitos de extorsión, cobro de piso y narcomenudeo en la zona centro de la capital mexicana.