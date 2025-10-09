DiDi crea comprobante para que repartidores puedan demostrar a policías que están trabajando

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aplicación DiDi, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), presentó una nueva función llamada “Comprobante de pedido”, que permitirá a los repartidores acreditar en tiempo real que están entregando comida a domicilio ante inspecciones en la vía pública.

La herramienta permite que los repartidores muestren si están en un pedido activo, los pedidos recientes o que demuestren su actividad regular en la plataforma. Según Tonatiuh Anzures, director de Asuntos Gubernamentales de DiDi México, el objetivo es “proteger a los repartidores y usuarios” y fortalecer la cooperación con las autoridades para prevenir incidentes.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, señaló que la función permitirá comprobar el estatus de los viajes en retenes de seguridad, bases militares, campus universitarios y zonas residenciales, en un intento de garantizar la seguridad durante los trayectos y la interacción con la ciudadanía.

El comprobante digital incluye el estatus del pedido (en curso, finalizado o en espera), así como fotografía y datos del repartidor. Para acceder, los repartidores deben ingresar al Centro de Seguridad dentro de la app y seleccionar la opción “Comprobante de pedido”.

La medida anunciada este jueves 9 de octubre por la SSC no menciona si se integrarán otras aplicaciones que ofrecen dicho servicio, como es el caso de Uber Eats o Rappi.