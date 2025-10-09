Esta es la fecha y ruta del Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como parte de la celebración anual, la Ciudad de México prepara una serie de actividades relacionadas con el Día de Muertos, incluyendo el icónico desfile que reúne a miles de personas para participar con disfraces, catrinas gigantes de cartonería, luces, música, carros alegóricos y más.

Este año, el Desfile de Día de Muertos se realizará el sábado 1 de noviembre, de acuerdo con la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) de Aragón.

Aunque aún se desconoce el horario, como en los años anteriores, comenzará en la Puerta de los Leones en Chapultepec y avanzará por Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino.

En 2025, la temática será “El arte del Drag y la Lucha Libre”. Se espera una gran afluencia, similar a la de hace un año, cuando el evento contó más de 1 millón 300 mil asistentes.

Al tratarse de una festividad masiva, el dispositivo de seguridad capitalina estará presente con oficiales, patrullas y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), para cualquier situación de emergencia.

Recomendaciones

Desde años anteriores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha compartido diversas recomendaciones para poder disfrutar del evento al máximo:

Anticipar la salida para llegar con tiempo al evento.

Trazar una ruta y consultar las afectaciones viales, así como alternativas en las cuentas oficiales de la SSC.

Respetar semáforos e indicaciones de los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

En caso de conducir, respetar y dar preferencia a los peatones en las inmediaciones del lugar.

Para aquellos que lleguen a pie, no utilizar objetos que distraigan, como audífonos o el teléfono celular.

Cruzar calles en las zonas peatonales, así como por los puentes y esperar que los vehículos estén en alto total.

Durante el evento, no perder de vista los objetos personales y de valor.

Cuidar a los menores de edad y en caso de necesitar apoyo, recurrir al oficial más cercano.

Además del desfile, otros eventos que se llevará a cabo serán:

La Marcha Zombie: sábado 18 de octubre a las 16:00 horas, desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino.

Ofrenda Monumental 2025 en el Zócalo: desde el viernes 25 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre.

Mega Procesión de Catrinas: domingo 26 de octubre, de las 18:00 a las 21:00 horas. La ruta partirá de la Avenida Paseo de la Reforma hasta el Zócalo.

Las tradiciones del Día de Muertos festejan la visita simbólica de los difuntos el 2 de noviembre, una celebración considerada Patrimonio de la Humanidad desde 2003, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).