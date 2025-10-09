Evacuan Prepa 3 de la UNAM por objeto sospechoso; descartan peligro

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La mañana de este jueves fue evacuada la Escuela Nacional Preparatoria No. 3 “Justo Sierra”, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que se detectara un objeto sospechoso dentro de las instalaciones.

Este 9 de octubre fue desalojada una vez más un plantel educativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de Protección Civil de la alcaldía, quienes implementaron los protocolos de seguridad para resguardar a la comunidad estudiantil y docente.

La alcaldía Gustavo A. Madero informó que, tras la revisión, las autoridades confirmaron que el objeto no representaba riesgo alguno, ya que se trataba únicamente de un termo con líquido en su interior. La evacuación se realizó sin incidentes.

De acuerdo con la demarcación, el operativo fue resultado de la coordinación entre cuerpos de emergencia, policía capitalina y autoridades escolares, quienes destacaron la importancia de mantener los protocolos ante cualquier sospecha.

El hecho ocurre en un contexto de creciente tensión y alarmas dentro de la UNAM, donde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha recibido 18 denuncias por falsas amenazas de bomba en distintos planteles en menos de un mes.