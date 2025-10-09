Hallan restos óseos humanos en obras de demolición de un hospital en Tlatelolco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó del hallazgo de restos óseos humanos durante las obras de demolición del antiguo Hospital "Dr. Gonzalo Castañeda", ubicado en Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En una tarjeta informativa, dijo que, tras el hallazgo “se actuó de inmediato” y, conforme a protocolo, se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), misma que tomó conocimiento del hecho y realiza las diligencias pertinentes.

Los primeros reportes hablan de que se trató de un cadáver masculino en estado de descomposición que los trabajadores de la obra encontraron dentro de una cisterna.

Según la dependencia que dirige Martí Batres, los trabajos de demolición continuaron “de manera controlada”, para asegurar “todos aquellos elementos que, en el contexto de una demolición, pudieran representar un riesgo en materia de protección civil”.

El ISSSTE destacó que las labores de demolición del inmueble se han hecho “en todo momento de forma planificada y bajo estrictas medidas de seguridad, sin que se hayan registrado incidentes que involucren al personal o a la población aledaña”.

Por último, dijo que seguirá en colaboración con la autoridad para el desarrollo de las investigaciones sobre el hallazgo.

En días pasados, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó de la demolición del antiguo Hospital "Dr. Gonzalo Castañeda” para construir una nueva unidad médica.