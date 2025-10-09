Vinculan a proceso a mujer por caso del asesinato de los colaboradores de Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control vinculó a proceso a Norma Angélica “N” por el delito de asociación delictuosa, como parte de la investigación por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios del Gobierno capitalino y colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

De acuerdo con reportes periodísticos, durante la audiencia realizada en los juzgados de la colonia Doctores, la autoridad judicial determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que la imputada continuará recluida en el penal de Santa Martha Acatitla. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Detalles sobre la investigación, revelados por medios de comunicación, indican que la señalada es presunta responsable de haber entregado información relacionada con el crimen, así como en el desvío de pruebas relacionadas con los delincuentes involucrados.

Norma Angélica fue detenida el 20 de agosto, junto con otras 12 personas, en una operación interinstitucional derivada de las pesquisas por el doble homicidio que cimbró la actual administración de la capital mexicana, a cargo de la morenista, Clara Brugada.

Posteriormente, el 4 de octubre, se le cumplimentó la orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa, dentro del mismo penal, donde ya se encontraba por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército.

La audiencia forma parte de la causa judicial abierta tras el asesinato de los dos funcionarios, un hecho que golpeó directamente al círculo más cercano del actual gobierno capitalino y que continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Hasta ahora, 13 personas han sido detenidas por su presunta participación en los hechos, sin que las autoridades hayan revelado detalles sobre el móvil del doble homicidio y los autores intelectuales.