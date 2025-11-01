Así quedaron las nuevas tarifas del transporte concesionado de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México autorizó un incremento de 1.50 pesos en la tarifa del servicio de transporte concesionado en sus modalidades de ruta y corredor.

El anuncio se dio la tarde del viernes, al término de una reunión encabezada por los titulares de las secretarías de Gobierno (César Cravioto), Administración y Finanzas (Juan Pablo de Bottom) y Movilidad (Héctor Ulises García), en la que participaron representantes de los principales gremios transportistas.

Se trata de la tercera modificación tarifaria desde 2017.

Como parte del acuerdo, las autoridades capitalinas establecieron una serie de condiciones obligatorias para la entrada en vigor del aumento. Los transportistas deberán garantizar medidas de seguridad y mantenimiento de las unidades, portar licencias tipo C vigentes, retirar vidrios polarizados, contar con seguro de responsabilidad civil y mantener visibles los números de placa.

También deberán realizar revisiones mecánicas periódicas, mantener las unidades limpias, portar uniforme y participar en programas de capacitación para operadores. Si no cumplen con estas disposiciones, el incremento no tendrá efecto.

A continuación, las tarifas actualizadas por tipo de servicio:

Microbuses y vagonetas

Primeros 5 kilómetros: $7.50

De 5 a 12 kilómetros: $8.00

Más de 12 kilómetros: $9.00

Autobús

Primeros 12 kilómetros: $8.50

Más de 12 kilómetros: $9.50

Corredores

Tarifa única: $9.50

Todas las modalidades aplicarán una tarifa nocturna del 20% adicional entre las 23:00 y las 06:00 horas del día siguiente.

Las autoridades recordaron que los cobros no autorizados o las deficiencias en el servicio pueden denunciarse a Locatel (56 58 11 11) o a través de las redes de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y Vigimovi CDMX.