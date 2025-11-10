Arranca mega centro de vacunación instalado en la UNAM; estará abierto hasta el viernes 14

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la meta de aplicar 100 mil dosis de vacunas contra influenza, covid-19, neumococo y sarampión entre el 10 y el 14 de noviembre, la Secretaría de Salud (SSA), en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inauguró el Mega Centro de Vacunación en el Estadio Olímpico Universitario.

El centro se encuentra en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, acceso G, y atenderá de 9:00 a 15:00 horas hasta el 14 de noviembre.

La jornada forma parte del plan federal para aplicar más de 50 millones de dosis en la temporada invernal, con la participación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En la apertura, la titular de salud de la capital mexicana, Nadine Gasman Zylbermann, dijo: “La gran participación que vemos hoy refleja la importancia de la vacuna y el papel fundamental que tiene la UNAM como espacio de encuentro para la promoción de la salud”.

Por su parte, la directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), Samantha Gaertner Barnad, destacó la coordinación entre instituciones federales y educativas para ampliar el acceso a vacunas, principalmente entre niñas, niños y adolescentes: “Las vacunas salvan vidas y son una herramienta fundamental de equidad en materia de salud, invitamos a todas las familias a acudir a los módulos y protegerse a tiempo”.

También estuvo presente el director general de Epidemiología, Miguel Ángel Lezana Fernández, quien sostuvo: “Con la vacunación lo que estamos haciendo es desarrollar una cultura de la prevención que irá más allá de la vacunación”.