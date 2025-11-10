Doble alerta por frío intenso y heladas en CDMX: atención en estas 12 alcaldías

Clima
Doble alerta por frío intenso y heladas en CDMX: atención en estas 12 alcaldíasBajarán drásticamente las temperaturas desde la tarde de hoy lunes hasta la madrugada del martes. Atienda las siguientes recomendaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan Alerta Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la tarde y noche del lunes y la madrugada y mañana del martes
Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados entre las 16:00 horas del 10 de octubre a las 09:00 horas del día 11.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 11/11/2025 en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlahuacRenace y @A_VCarranza.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/7L9h5Lyzay— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2025
La Alerta Naranja por frío y heladas se activó para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 16:00 horas del 10 de noviembre a las 09:00 horas del 11 de noviembre.
?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la tarde y noche del lunes 10/11/2025 y la madrugada y mañana del martes 11/11/2025 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/WvtCSpBJGx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2025
Asimismo, se activó Alerta Amarilla por pronóstico de frío para la madrugada y mañana del martes 11/11/2025 en las demarcaciones Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 horas a las 08:00 del 11 de noviembre.
Recomendaciones contra el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.