Doble alerta por frío intenso y heladas en CDMX: atención en estas 12 alcaldías

Bajarán drásticamente las temperaturas desde la tarde de hoy lunes hasta la madrugada del martes. Atienda las siguientes recomendaciones.
lunes, 10 de noviembre de 2025 · 14:16

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan Alerta Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la tarde y noche del lunes y la madrugada y mañana del martes

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados entre las 16:00 horas del 10 de octubre a las 09:00 horas del día 11.

 

 

La Alerta Naranja por frío y heladas se activó para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 16:00 horas del 10 de noviembre a las 09:00 horas del 11 de noviembre.

 

 

Asimismo, se activó Alerta Amarilla por pronóstico de frío para la madrugada y mañana del martes 11/11/2025 en las demarcaciones Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 horas a las 08:00 del 11 de noviembre.

Recomendaciones contra el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

Clima CDMX frío Alerta Naranja

