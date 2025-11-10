Erick Omar apareció muerto tras ser detenido y arrastrado por policías de la SSC

Momento en que Erick Omar, de 21 años, es arrastrado por un policía capitalino . Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron detenidos luego de que se difundiera un video en el que aparecen golpeando, arrastrando y subiendo a una patrulla a un joven de 21 años, identificado como Erick Omar Chávez Díaz, durante una detención arbitraria en la alcaldía Venustiano Carranza; días después, el joven fue hallado sin vida.

Erick Omar Chávez Díaz se dedicaba a vender malteadas y sodas italianas en un puesto de la Merced. El pasado 4 de noviembre salió a pasear a su perro sobre la calle Soledad, en la colonia Zona Centro, donde fue interceptado por al menos cuatro oficiales de la SSC, quienes llegaron a bordo de tres patrullas.

En redes sociales se difundieron dos grabaciones de la detención. En una se puede ver cómo tres uniformados someten en el piso a Erick Omar Chávez Díaz, lo golpean y lo arrastran por la banqueta hasta ingresarlo a una patrulla.

En la segunda grabación se aprecia la llegada de una patrulla al lugar, de la cual desciende un cuarto elemento policial. También se escucha decir a los oficiales: “Deja que llegue más banda para que lo madreen chido (...) Dónde está, hijo de tu puta madre, no te hagas pendejo”.

Ese día, Erick Omar Chávez Díaz no regresó a su casa, sus familiares declararon a medios que presentaron una ficha de desaparición e iniciaron una búsqueda para localizarlo. El joven apareció sin vida en calles del Centro Histórico el jueves 6 de noviembre.

“Lo buscamos en delegaciones, hospitales, tiene golpes en el abdomen, la ceja, la nariz y la mandíbula, a la patrulla lo subieron vivo”, dijo en entrevista para N+ la tía del joven, Itzel Díaz.

La noche del hallazgo, familiares y amigos de Erick Omar Chávez Díaz se manifestaron al grito de “¡Justicia!”, en las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ubicadas en la alcaldía Azcapotzalco.

Respuesta de las autoridades

Tras lo ocurrido, el 7 de noviembre la SSC emitió un comunicado en el que afirmó que ya inició las investigaciones correspondientes y con el análisis de las cámaras de videovigilancia de la colonia Zona Centro identificó a los policías involucrados, quienes fueron detenidos en una acción coordinada con la Fiscalía capitalina: “Quedarán a disposición de la autoridad que los requiere en un centro penitenciario”.

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez añadió que el director del sector, encargado de la supervisión de los elementos, fue cesado del cargo.

Sin embargo, no precisó los cargos bajo los que fueron detenidos los uniformados, ni dio más detalles sobre su aprehensión.

De acuerdo con reportes periodísticos, la FGJCDMX ya inició también una carpeta de investigación por los hechos.