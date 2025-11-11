Metro de la CDMX

Anuncian cambio de horario en Línea 1 del Metro de la CDMX

Autoriddes del Metro indicaron que el cambio de horario se debe a la realización de pruebas integrales previas a la reapertura del tramo completo hasta la terminal Observatorio.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
martes, 11 de noviembre de 2025 · 13:38

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este miércoles 12 de noviembre el servicio en la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas, esto debido a la realización de pruebas integrales previas a la reapertura del tramo completo hasta la terminal Observatorio 

De acuerdo con la dependencia, las maniobras incluirán verificaciones en los sistemas de control y telecomunicaciones con trenes en el tramo Pantitlán–Chapultepec, por lo que pidió a las personas usuarias prever tiempos de traslado y tomar en cuenta que la última corrida de trenes saldrá a las 21:30 horas desde ambas terminales 

El Metro detalló que, para apoyar la movilidad durante el cierre anticipado, se ofrecerá un servicio alternativo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas y hasta las 24:00 horas, horario habitual de término de operaciones.  

Más de
Metro de la CDMX Línea 1 del Metro CDMX

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias