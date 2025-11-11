Anuncian cambio de horario en Línea 1 del Metro de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este miércoles 12 de noviembre el servicio en la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas, esto debido a la realización de pruebas integrales previas a la reapertura del tramo completo hasta la terminal Observatorio

De acuerdo con la dependencia, las maniobras incluirán verificaciones en los sistemas de control y telecomunicaciones con trenes en el tramo Pantitlán–Chapultepec, por lo que pidió a las personas usuarias prever tiempos de traslado y tomar en cuenta que la última corrida de trenes saldrá a las 21:30 horas desde ambas terminales

El Metro detalló que, para apoyar la movilidad durante el cierre anticipado, se ofrecerá un servicio alternativo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas y hasta las 24:00 horas, horario habitual de término de operaciones.