Con bloqueo en Tlalpan, exigen más recursos para el Instituto Nacional de Cancerología

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el grito de “¡Queremos presupuesto, queremos presupuesto!”, trabajadores, pacientes y familiares del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) se manifestaron este martes en el sur de la Ciudad de México para denunciar el desabasto de medicamentos e insumos para dar el servicio a pacientes con cáncer.

Los manifestantes bloquearon el paso vehicular en las avenidas Tlalpan y San Fernando, en la alcaldía Tlapan, a unos pasos de donde se ubica el Instituto, donde alzaron pancartas con varias leyendas: “Más recursos económicos para el INCan”, “No al desabasto de material del INCan”.

Algunos pacientes con bastones y andaderas, así como personal médico que portaba sus batas, cofias y cubrebocas; y personal administrativo exigieron “¡Que salga el director!”, en referencia al doctor Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez, para exponerle sus demandas. Otros gritaban “¡Tuvimos que parar, no pudimos operar!”.

Además de la demanda de insumos y medicamento para los tratamientos de pacientes con cáncer, el personal del INCan demandó la cobertura de sus sueldos y prestaciones.

En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que en el presupuesto de egresos aprobado para 2026 haya recortes al sector y a los institutos nacionales que dependen de la Secretaría de Salud federal (SSA).

“No hay recorte, no hay disminución del presupuesto ni para los institutos nacionales de salud ni para todos los estados que tienen IMSS Bienestar”, dijo.

Según explicó, “Salud es de las áreas o de los sectores que más aumento presupuestal tiene. El tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos. Entonces, puede llegar a aparecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos”.

El INCan es uno de los más de 15 institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad y de referencia que atienden a miles de pacientes sin seguridad social o derechohabientes que requieren atención especializada.