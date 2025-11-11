Descartan nuevos retrasos para la reapertura de la Línea 1 del Metro; será el domingo 16

Claudia Sheinbuam y Clara Brugada en la reapertura de cuatro estaciones de la Línea 1 del Metro, el 23 de abril pasado. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum inaugurará la reapertura del tramo de Juanacatlán a Observatorio en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro el próximo 16 de noviembre, junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El 27 de junio de 2022, cuando Sheinbaum era aún jefa de Gobierno, anunció los trabajos de remodelación como una “cirugía mayor” que se extendería por un año. Así, la apertura total de la Línea se da tras más de dos años de retrasos y entregas parciales que alcanzaron a la administración de Brugada.

Con la agenda nacional, la presidenta sostiene presencia en los eventos relacionados con la Línea 1 que ha convocado su predecesora: el 23 de abril último, ambas dirigentes morenistas encabezaron la inauguración de las estaciones Cuauhtémoc, Sevilla, Insurgentes y Chapultepec de la ahora “Nueva Línea 1”.

Este martes, ante la expectativa de nuevos retrasos en la entrega, Brugada confirmó que la Línea funcionará en su totalidad a partir del próximo 16 de noviembre, como anunció desde el pasado 9 de octubre.

La dirigente local añadió que, durante el evento de reapertura, el gobierno de la ciudad contará con la presencia de la presidenta: “Estamos invitando, por supuesto, ya me dijo que sí la presidenta, la otra vez que recorrimos la estación Observatorio”.

Con la reapertura total de la Línea 1 del Metro, la expectativa de movilidad se concentra en la apertura de las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio en el Tren Insurgente, que conectará la capital del Estado de México, Toluca, con la Ciudad de México.

El pasado 26 de octubre, Sheinbaum declaró que prevé la apertura total del tren para finales de enero de 2026.