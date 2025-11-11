Morena rompe sesión por polémica en disculpa pública de América Rangel a activista trans

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario de Morena rompió quorum en el Congreso de la Ciudad de México, por una disputa contra la diputada panista, América Rangel, argumentando que la legisladora debería de ofrecer una disculpa de viva voz para los integrantes de la comunidad trans, por las declaraciones “discriminatorias” que ha realizado.

Lo anterior no representa la primera confrontación entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN). La tensión entre ambas bancadas se ve remarcada desde episodios previos, como el retiro del grupo parlamentario del PAN durante el primer informe de gobierno de la jefa de Gobierno, Clara Brugada el 12 de octubre pasado, en protesta por lo que consideraron un uso partidista del recinto legislativo y una falta de apertura al diálogo.

Este martes 11 de noviembre, la falta de quorum obstaculizó la discusión y aprobación de cuatro iniciativas promovidas por Brugada, referentes al despojo, amenazas, lesiones en razón de género y asociación delictuosa.

La polémica surgió después de que Rangel enviara un comunicado a la Mesa Directiva del Congreso para ofrecer una disculpa directa a la activista trans Victoria Romero Sámano y a la comunidad en general “por los comentarios expresados que resultaron de carácter discriminatorio”.

La diputada añadió: “Hago de su conocimiento que he decidido participar en el curso, El ABC de la Igualdad y la No Discriminación, impartido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)”.

En el momento en el que el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, iba a dar lectura al comunicado, la diputada Diana Sánchez Barrios pidió que fuera Rangel quien leyera la disculpa pública frente al pleno legislativo. A dicha petición se sumaron los diputados morenistas Gerardo Villanueva y Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Después, el también legislador morenista, Alberto Martínez Urincho, solicitó retirar el documento de la orden del día.

Las quejas detonaron en un receso en el que se esperaba que los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) llegaran a un acuerdo, pero al retomar la sesión, el coordinador del PAN, Andrés Atayde, salió en defensa de América Rangel: “No hay sanción, no hay resolución y lo que está haciendo mi diputada hoy es emitir una disculpa pública, voluntaria y anticipada”.

Entonces, la coordinadora del oficialismo, Xóchitl Bravo, sentenció: “Esto no se soluciona con un papel escrito, si se tuviera el valor moral se tomaría esta tribuna y se le diría de frente a las mujeres trans: ‘te pido una disculpa por agredirte; te pido una disculpa por ofenderte; te pido una disculpa por no reconocerte; te pido una disculpa por no reconocer tus derechos”.

La naturaleza de la relación entre América Rangel y los temas de inclusión de la comunidad LGBT+, en particular con personas trans, ha sido polémica y objeto de múltiples denuncias por parte de colectivos y personas de la comunidad trans. Para el 9 de febrero de 2022, ya acumulaba 47 quejas ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) por presunta discriminación hacia personas trans.

En febrero de 2023, presentó una iniciativa de ley en el Congreso local que buscaba prohibir a menores de edad practicarse tratamientos de reafirmación de género.

Por ello, la activista trans, Victoria Romero Sámano, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por “discursos de odio y discriminación” que Rangel realizó, según la activista, tanto en redes sociales como desde el pleno del Congreso, en los que calificó las cirugías de reasignación como “mutilaciones de genitales”.

Este proceso judicial continúa activo: la audiencia inicial de imputación, prevista para el 7 de octubre de 2025, fue reprogramada por el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) para el 14 de noviembre sin explicación alguna, según denunció Romero Sámano en sus redes sociales.