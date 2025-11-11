“No podemos dejar que quede impune” la muerte de Erick Omar: Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se pronunció por primera vez sobre la muerte de Erick Omar Chávez Díaz, el joven de 21 años que apareció sin vida días después de haber sido detenido y golpeado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el pasado 4 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza.

“Lamentamos mucho esta situación y toda nuestra solidaridad con la familia. Y pues este caso, no podemos dejar que quede impune”, esas fueron las palabras de la morenista este martes 11 de noviembre, durante su informe de seguridad mensual, al ser cuestionada sobre el caso.

No dio más detalles, fueron menos de cuatro minutos los que dedicó a Erick Omar Chávez Díaz, después le cedió la palabra al jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, para dar más detalles de las investigaciones.

Vázquez advirtió que no habrá tolerancia a este tipo de conductas y aclaró que el área de Asunto Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabajó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMX) para obtener las órdenes de aprehensión contra los tres elementos policiales que participaron en la detención arbitraria.

Dijo que ya fueron vinculados a proceso y recordó que el director del sector Congreso, responsable de la supervisión de los uniformados, fue cesado del cargo.

E hizo un compromiso público con la familia afectada para la reparación del daño: “Las investigaciones continúan, para deslindar cualquier tipo de responsabilidad administrativa o penal al respecto y trabajaremos con la familia por la vía de los mecanismos institucionales que existan, ya sea la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), o la propia Fiscalía, para lo conducente”.

La madrugada del 4 de noviembre pasado, Erick Omar Chávez Díaz salió a pasear a su perro por la calle Soledad, en la colonia Zona Centro de la alcaldía Venustiano Carranza. Según videos difundidos en redes sociales, ahí fue interceptado por policías de la SSC, quienes lo sometieron, golpearon y arrastraron por el piso antes de subirlo a una patrulla.

Esa fue la última vez en que fue visto con vida. Desde ese momento, su familia perdió contacto con él y comenzó una búsqueda en hospitales, fiscalías y ministerios públicos, sin recibir respuesta de las autoridades.

El 6 de noviembre, el joven fue hallado sin vida en la colonia 10 de Mayo, también en Venustiano Carranza, con signos de violencia en el cuerpo.

Un día después, la SSC anunció la detención de tres elementos por su presunta responsabilidad en la desaparición y el homicidio de Erick Omar Chávez Díaz.