Repartirán 150 mil cobijas y comidas calientes en operativo invernal

La madrugada y mañana del 12 de noviembre se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius . Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México iniciará el próximo 15 de noviembre un operativo invernal con 300 jornadas de atención a la población, que incluyen la distribución de más de 150 mil cobijas y comidas calientes, así como apoyo a personas en situación de calle ante el descenso de temperaturas anunciado para esta semana.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la madrugada y mañana del 12 de noviembre se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en seis alcaldías del sur y poniente —Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco—, por lo que se activó la alerta amarilla.

El operativo fue anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante su informe mensual de seguridad, en el que compartió que las jornadas se realizarán en distintas zonas de la capital con el objetivo de “cuidar a la población en esta temporada invernal”, e incluirán “atención especial para las personas en situación de calle”.

El gobierno capitalino llamó a la ciudadanía a usar al menos tres capas de ropa, evitar cambios bruscos de temperatura y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C, así como reportar emergencias al 911, Locatel (55-5658-1111) o la SGIRPC (55-5683-2222).