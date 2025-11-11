Roban joyería en plaza San Jerónimo; detienen a un presunto ladrón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de hombres encapuchados robó relojes, pulseras y cadenas de oro tras irrumpir, la tarde de este martes, en una joyería ubicada dentro de plaza San Jerónimo, en la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Álvaro Obregón, una zona de alto poder adquisitivo en la capital mexicana.

El hecho ocurre casi un año después de un intento de asalto similar en el que dos hombres rompieron los cristales de la joyería Bizarro, ubicada dentro de la plaza comercial Portal San Ángel, también en la alcaldía gobernada por Javier López Casarín.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) precisó que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los agentes sobre el asalto en curso, por lo que uniformados se desplazaron al lugar situado en el cruce de Periférico Sur y avenida San Jerónimo.

Según relató una empleada del lugar a los uniformados, varios sujetos ingresaron al local con el rostro cubierto y, en cuestión de minutos, rompieron las vitrinas para llevarse la mercancía.

Ante la emergencia, un custodio de una empresa de traslado de valores que se encontraba en el local realizó dos disparos al techo, sin que nadie saliera herido.

La SSC informó que el gerente del establecimiento fue orientado para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. En tanto, los oficiales realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona con el fin de identificar a los responsables.

De acuerdo con reportes periodísticos, al menos cuatro sujetos que llegaron a bordo de motocicletas estuvieron involucrados en el asalto, quienes ingresaron al comercio encapuchados. Mientras se perpetró el crimen, según relataron testigos, las personas en la plaza se alertaron y buscaron refugio en los comercios.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dio a conocer que detuvieron a uno de los presuntos responsables en la alcaldía Venustiano Carranza.

Añadió que al detenido se le relaciona con al menos tres eventos similares de robo a establecimientos e informó que recuperaron algunas de las piezas robadas.

#Importante | Derivado de un seguimiento virtual y de la pronta atención a un reporte de robo de mercancía en una joyería localizada en una plaza comercial en @AlcaldiaAO, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a un presunto responsable en la @A_VCarranza.



Tras la persecución, se… pic.twitter.com/mMrDqaEPHE — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 12, 2025

El 7 de noviembre de 2024 se registró un intento de robo con características parecidas, cuando dos hombres destrozaron los cristales de la joyería Bizarro, al interior de Portal San Ángel, en la misma demarcación.

En redes se difundieron imágenes que mostraban a los delincuentes, también encapuchados y con el rostro cubierto, azotando sus mazos para romper los cristales de la joyería.

En ambos casos, los agresores ingresaron con el rostro cubierto y rompieron las vitrinas para sustraer artículos de alto valor.

Al cierre de esta publicación, las autoridades no han precisado a cuánto asciende el monto de la mercancía robada este martes 11 de noviembre.