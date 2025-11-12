Asaltan a compradores de vehículo anunciado en redes sociales; dispararon a policías en su huida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres sujetos que habrían asaltado a dos ciudadanos que acudieron a comprar un vehículo anunciado en redes sociales fueron detenidos tras disparar contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la colonia Consejo Agrarista de la alcaldía Iztapalapa.

En un comunicado, la SSC relató que los oficiales patrullaban la zona cuando, al llegar a la calle Cedros y la avenida del Árbol, fueron abordados por dos personas que denunciaron haber sido despojadas de 108 mil 536 pesos en efectivo. El dinero, explicaron, lo llevaban para realizar la compra del vehículo que habían visto publicado en línea y cuyo supuesto vendedor los citó en el punto mencionado.

Las víctimas relataron que, mientras esperaban al vendedor, tres hombres se acercaron, los amagaron con un arma de fuego y huyeron hacia unas canchas deportivas.

Las autoridades ubicaron a los presuntos asaltantes e iniciaron una persecución en la que los presuntos asaltantes abrieron fuego contra los uniformados, lo que derivó en un operativo que permitió su captura.

El dinero recuperado. Foto. SSC CDMX

Los detenidos —uno de 24 años y dos de 22— portaban una pistola corta, un cargador con siete cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y el dinero que fue reconocido por las víctimas.

Los tres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica.

La SSC llamó a la ciudadanía a extremar precauciones en transacciones acordadas por internet y recordó que pueden hacer uso de los “Módulos de Compra Segura” de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) o solicitar acompañamiento policial a través de la aplicación Mi Policía.