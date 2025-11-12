CDMX pintará mil murales en lugares clave por Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, presenta uno de los mil murales que se pintarán en lugares clave de la capital, con motivo del Mundial 2025. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la realización de mil murales temáticos en puntos estratégicos de la capital, como parte de la agenda cultural y de imagen urbana del gobierno local, de cara al Mundial de Futbol 2026, que tendrá su inauguración el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.

“El primero de ellos hace alusión al juego de pelota prehispánico, este es el primer mural de los mil que vamos a llevar a cabo en la Ciudad de México, en lugares claves, en las avenidas principales, y vamos a retomar una diversidad de temas rumbo al Mundial”, dijo Brugada durante la conferencia “México rumbo al Mundial”, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

En el mismo acto, la mandataria local presentó un cartel artesanal elaborado por personas privadas de la libertad del Reclusorio Oriente, como parte de los procesos de reinserción social del Sistema Penitenciario capitalino.

La pieza —una réplica del cartel propuesto por la FIFA para la sede Ciudad de México— fue tallada y pintada a mano, y entregada como obsequio a la jefa de Gobierno.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, se trata de un trabajo “pieza por pieza, hecho a mano”, que busca reconocer el talento artesanal dentro de los centros penitenciarios.

El mural y el cartel incluyen elementos representativos de la capital, como el taco al pastor, el Ángel de la Independencia, las trajineras de Xochimilco, el ajolote y el juego de pelota prehispánico.