El C5 vigilará el Buen Fin 2025 con mil 264 cámaras en 165 centros comerciales de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco del operativo de seguridad por el “Buen Fin 2025”, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) tendrá mil 264 cámaras para videovigilar 165 plazas comerciales de la capital.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, informó en un boletín que las alcaldías con mayor cobertura de videovigilancia serán Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa y Coyoacán, demarcaciones donde se concentra buena parte de la actividad comercial durante el fin de semana de descuentos.

El funcionario recordó que la estrategia forma parte del plan de seguridad impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que articula tres ejes: patrullaje, policía de proximidad y puntos de videovigilancia.

El despliegue coincide con el operativo anunciado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que contempla a 16 mil policías en las 16 alcaldías, para reforzar la vigilancia en plazas comerciales, corredores turísticos y sistemas de transporte, del jueves 13 al lunes 17 de noviembre.