Frío en CDMX en el arranque del Buen Fin: alerta para el jueves en estas alcaldías

Ambiente frío en la madrugada del jueves. Foto: Miguel Dimayuga Meneses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del 13 de noviembre, en el arranque de El Buen Fin.

La Alerta Amarilla se activó para las partes altas de las demarcaciones Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 13/11/2025 en partes altas de las demarcaciones: @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/VAdD86UZNz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 12, 2025

Recomendaciones

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.