Frío en CDMX en el arranque del Buen Fin: alerta para el jueves en estas alcaldías

Clima
Frío en CDMX en el arranque del Buen Fin: alerta para el jueves en estas alcaldíasSe pronostican bajas temperaturas entre las 01:00 y las 08:00 horas del 13 de noviembre. Autoridades emitieron las siguientes recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del 13 de noviembre, en el arranque de El Buen Fin.
La Alerta Amarilla se activó para las partes altas de las demarcaciones Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 13/11/2025 en partes altas de las demarcaciones: @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/VAdD86UZNz— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 12, 2025
Recomendaciones
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.