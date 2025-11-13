Alerta por frío para la madrugada y amanecer del viernes en estas alcaldías de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del 14 de noviembre.

La Alerta Amarilla por frío se activó para las demarcaciones: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Recomendaciones

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.