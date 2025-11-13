Congreso de la CDMX eleva penas de cárcel por el delito de despojo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno del Congreso de la capital aprobó este jueves, por unanimidad, la iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para elevar las penas contra el despojo hasta 11 años de prisión y actualizar las agravantes del delito.?

La aprobación de la iniciativa se da mientras las autoridades capitalinas registraron dos mil 245 denuncias por el delito de invasión hasta el 15 de julio de 2025, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el mismo periodo de 2024.?

El dictamen avalado modifica el Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado. Con los cambios, las penas por despojo aumentan a un rango de seis a 11 años de prisión —uno más que el máximo vigente— y multas de 200 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Además, el dictamen incorpora un conjunto de agravantes: el castigo llega al tope legal cuando la víctima es una persona mayor de 60 años; cuando interviene un servidor público o el titular de una notaría; cuando la conducta se apoya en la suplantación de identidad o en la simulación de un cargo público; cuando participan varias personas de manera conjunta; cuando existe vínculo familiar entre quien despoja y quien resulta afectado; cuando se emplea documentación alterada o falsa; o cuando el inmueble corresponde al patrimonio del propio gobierno de la ciudad.

También se adiciona el artículo 238 Bis para sancionar a quien, pese a requerimiento de la autoridad, mantenga la ocupación ilegal de un inmueble o impida su disfrute material.?

Asimismo, presume mala fe en la posesión cuando derive de actos jurídicos simulados, títulos que el poseedor sabía o debía saber inválidos o contratos en escritura pública no inscritos con la finalidad de obtener un beneficio indebido o afectar a terceros.

Aunque Brugada propuso originalmente incluir como agravante los despojos cometidos en predios ubicados dentro de Áreas Naturales Protegidas, los legisladores no integraron ese punto en el dictamen final.?

La iniciativa fue presentada por Brugada en el Congreso local en el marco de su primer informe de Gobierno el pasado 12 de octubre.??