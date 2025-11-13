ofertas de empleo

Ofertas de empleo en CDMX: vacantes con y sin experiencia, hasta 40,000 al mes

Vacantes vigentes en distintos sectores y niveles de experiencia. Revisa detalles y decide si se ajustan a tu perfil.
Nacional
jueves, 13 de noviembre de 2025 · 05:56

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Periódico de Ofertas de Empleo de la Ciudad de México correspondiente a noviembre reporta 2 mil 995 vacantes activas en distintos sectores y niveles de experiencia, con sueldos que van desde 8,000 hasta 40,000 pesos mensuales. Las oportunidades están distribuidas en las 16 alcaldías y pueden consultarse de manera gratuita en formato digital.

Publicación oficial y origen del programa

Esta herramienta forma parte de las acciones del Servicio Nacional de Empleo en la capital y de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, con el objetivo de facilitar la vinculación entre buscadores y oferentes de trabajo.

El periódico retoma el modelo impreso que funcionó desde los años noventa, pero ahora en versión digital y accesible desde cualquier dispositivo. Su propósito es ampliar las opciones laborales para la población sin costo y con información verificada.

Empleos por alcaldía y nivel de experiencia

Las vacantes se organizan por alcaldía, área de desempeño y nivel de escolaridad, lo que permite a los aspirantes buscar opciones cercanas a su zona de residencia o de fácil acceso.

Entre las ofertas destacan puestos en ventas, atención al cliente, limpieza, transporte, administración y tecnología, con salarios que van de los 8,000 a los 12,000 pesos para ayudantes generales o auxiliares, hasta los 30,000 y 40,000 pesos para coordinadores, ingenieros o jefes de área.

Una parte considerable de las plazas no requiere experiencia previa, lo que las convierte en una alternativa para quienes buscan su primer empleo o desean cambiar de sector laboral.

Registro gratuito y medidas de seguridad

Las autoridades laborales reiteran que todos los servicios son gratuitos y que no deben efectuarse pagos o depósitos para participar en ningún proceso de reclutamiento.

Cada vacante incluye un mecanismo digital de contacto y registro directo con un consejero de empleo, lo que facilita el seguimiento personalizado para quienes buscan colocarse en un puesto formal.

El periódico se actualiza periódicamente y concentra la oferta laboral reportada por empresas e instituciones en la capital. Con casi 3,000 oportunidades activas, se consolida como una plataforma oficial de acceso equitativo al empleo formal en la Ciudad de México.

