Retiran sellos de suspensión de la Casa de las Mercedes San Rafael; reanudará operaciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, retiró los sellos de suspensión de una sede del centro de resguardo de menores, Casa de las Mercedes, ubicada en la colonia San Rafael, luego de que el establecimiento acreditó un Programa Interno de Protección Civil con vigencia hasta 2028.

De acuerdo con un comunicado oficial, emitido por la demarcación, la suspensión se había impuesto el 29 de octubre pasado por la Dirección General del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), debido a que en una visita de verificación no se exhibió la documentación completa. Una vez entregados los documentos, la alcaldía procedió al retiro de los sellos y la reanudación de actividades.

La Casa de las Mercedes opera en dos sedes: la ubicada en la colonia San Rafael y otra en Felipe Berriozábal 39, en el Centro Histórico. Ambas fueron intervenidas el 29 de octubre por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Gobierno capitalino durante un operativo para resguardar a 80 niñas y adolescentes luego de denuncias por violación agravada, explotación doméstica y traslado irregular de menores, presuntamente cometido por personal del albergue.

La diligencia, en la que según las autoridades participaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su homóloga local (CDHCM) ,?derivó en la detención de Aquiles “N”, quien ya fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada.

La indagatoria se abrió en marzo, cuando una joven de 17 años señaló que había sido trasladada de manera irregular por la directora del centro, Ángela “N”, al domicilio de su madre —Claudia “N”—, donde habría sido agredida sexualmente por Aquiles “N”.

A pesar de que dijo recibir amenazas de los presuntos agresores, la adolescente entregó una carta al Sistema DIF-CDMX para solicitar apoyo y permitió la integración de la carpeta de investigación, que incluyó dictámenes periciales y entrevistas ministeriales.

Con esos elementos, la autoridad judicial ordenó medidas de protección que contemplaron la custodia policial de los inmuebles y el traslado videograbado de las menores a espacios bajo resguardo del DIF capitalino.

El día del operativo, la Fundación Casa de las Mercedes, IAP, rechazó públicamente las acusaciones y afirmó que en redes sociales circulaba “información falsa e imprecisa”.