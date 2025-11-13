SSC desplegará a casi 2 mil policías por operativo del Corona Capital 2025

Elementos de la SSC CDMX en un operativo de seguridad en el festival Corona Capital de 2018. Foto: SSC CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .-? En la alcaldía Iztacalco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará mil 827 policías en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP Seguros durante los días 14, 15 y 16 de noviembre, con motivo de uno de los festivales más grandes de México, el Corona Capital 2025.?

En un comunicado, la dependencia precisó que mil 177 elementos estarán asignados a tareas de prevención de ilícitos y faltas administrativas, apoyados por 41 vehículos oficiales, cinco motocicletas, cinco grúas, ocho ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), un autobús y un helicóptero de los Cóndores.

Además, 650 integrantes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) participarán en la supervisión de entradas, salidas, pasillos, estacionamientos y gradas. Para ello utilizarán nueve vehículos y binomios caninos especializados en detección de narcóticos, enervantes y explosivos, que realizarán revisiones no intrusivas en accesos y zonas comunes.

La SSC informó que también se realizarán recorridos en inmediaciones del recinto para prevenir la reventa de boletos. En paralelo, personal de tránsito llevará a cabo labores de control vial, canalización del flujo vehicular y supervisión de estacionamientos durante el ingreso y salida de asistentes.

Como parte del operativo, la dependencia difundió recomendaciones para el público, como ubicar salidas de emergencia, evitar objetos prohibidos, acordar puntos de reunión y desalojar de manera ordenada en caso de riesgo. También sugirió el uso de vialidades alternas como Anillo Periférico, avenida Javier Rojo Gómez, Eje 3 Oriente, Eje 6 Sur, Eje 5 Sur y Eje 1 Norte.