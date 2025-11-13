Vinculan a proceso a hombre por intento de feminicidio y el homicidio de una pareja, en Iztapalapa

Kevin "N", vinculado a proceso en la CDMX por intento de feminicidio y homicidio doble en la alcaldía Iztapalapa. Foto: FGJCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un juez vinculó a proceso a Kevin “N” por su presunta responsabilidad en un intento de feminicidio perpetrado el 25 de agosto y un doble homicidio el 12 de octubre, ambos en Iztapalapa, pese a que la primera agresión ya estaba bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cuando ocurrió el segundo hecho.

En una tarjeta informativa, la Fiscalía capitalina informó que el sujeto enfrenta proceso por los delitos de tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio.

El propio organismo narró lo ocurrido; el 25 de agosto último, Kevin “N” presuntamente iba a bordo de un vehículo en la colonia Ejército de Oriente, ahí sacó un arma de fuego y la detonó contra una mujer que logró sobrevivir gracias a que fue traslada a un hospital.

La FGJCDMX inició investigaciones por el caso, pero el sujeto permaneció libre y ahora también es sospechoso de un doble homicidio ocurrido el 12 de octubre, en la colonia El Paraíso.

Ese día, Kevin “N” y otros dos sujetos presuntamente dispararon contra un hombre y una mujer. Ella perdió la vida en el lugar y él falleció en el hospital.

Entonces, el agente del Ministerio Público inició una segunda investigación contra el señalado, por feminicidio y homicidio calificado.

El 12 de noviembre, la FGJCDMX informó sobre la vinculación a proceso del hombre y precisó que la autoridad judicial estableció la medida cautelar de prisión preventiva, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, y en el segundo, de tres meses.