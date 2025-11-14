Detonan petardo en las oficinas del TSJCDMX en medio de protestas y paro de trabajadores (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de las protestas y el paro de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), un petardo explotó en la entrada de las oficinas del organismo ubicadas en la calle Sullivan, de la colonia San Rafael.

Este viernes 14 de noviembre, comenzó a circular en redes sociales un video en el que se muestra el momento exacto en el que el artefacto explosivo de fabricación casera comienza a expedir humo justo en frente del edificio mencionado, momentos después, se escucha y se ve una detonación que quiebra por completo una de las puertas de cristal.

También se puede ver cómo las personas al interior del inmueble sacan sus celulares para captar el momento en una grabación.

Mientras, el exterior del recinto se llenó de consignas pintadas con latas de aerosol en las paredes: “Nos deben justicia” y “El paro no para”.

Las protestas se detonaron en el marco de la sesión extraordinaria del pleno de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia Local, para elegir al nuevo presidente.

Los trabajadores reiteraron su demanda de incremento salarial y manifestaron su rechazo a la pretensión del actual magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez, de buscar una tercera reelección para el periodo que abarcaría del 1 de enero de 2026 al 31 de agosto de 2027.