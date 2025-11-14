Explosión de pipa: darán medalla póstuma a Alicia Matías, quien protegió de las llamas a su nieta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que entregará una medalla de honor póstuma a Alicia Matías Teodoro, la mujer que se convirtió en un escudo humano para proteger a su nieta de 2 años durante la explosión de una pipa de gas LP, ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Este viernes 14 de noviembre, Brugada encabezó la primera entrega de la Insignia Yaotl desde el Altar a la Patria, ahí pidió un minuto de silencio en honor las 32 personas que perdieron la vida en la explosión, en particular mencionó a Alicia Matías Teodoro, quien falleció a causa de las quemaduras que sufrió, en el Hospital Magdalena de las Salinas, dos días después de la tragedia.

La mandataria capitalina dijo que el acto se realizará cuando la menor regrese a casa después del proceso de recuperación que mantiene desde hace dos meses: “Cuando regrese la nieta de Alicia, Jazlyn, a casa, después de su recuperación, esta ciudad entregará de manera póstuma una medalla de honor a la señora Alicia, en reconocimiento a su valor extraordinario, a su coraje y a su ejemplo”.

También anunció un encuentro con el personal médico que participó en la atención de las víctimas: “Estaremos haciendo un encuentro con los doctores, con las doctoras, enfermeras; con más personal que ha seguido participando en apoyo a las víctimas”.

El anunció se da dos meses después del siniestro que ocurrió cuando una pipa de gas LP volcó y explotó al circular por el puente vehicular de La Concordia, en los límites de Iztapalapa y Nezahualcóyotl. El fuego alcanzó varios vehículos y viviendas cercanas, dejando un saldo de 32 personas fallecidas y decenas de lesionados.

Un mes después de la tragedia, el 10 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó que la causa del accidente fue la falta de pericia del conductor y el exceso de velocidad.

El pasado 4 de noviembre, dicho organismo informó que se han alcanzado 27 acuerdos reparatorios con familiares de las personas fallecidas.