Estalla la violencia en la marcha convocada por la Generación Z (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La marcha de la Generación Z concluyó con una confrontación directa entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX en el Zócalo capitalino.

Policías y participantes del contingente —incluidos integrantes del Bloque Negro y manifestantes que portaban sombreros y playeras blancas en alusión al alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo— se enfrentaron a pedradas y golpes después de que las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional fueran derribadas.

Durante el recorrido, que partió a las 11:00 horas del Ángel de la Independencia y avanzó sin incidentes, no hubo presencia policial más allá de personal de tránsito; los elementos equipados con cascos y escudos aparecieron únicamente en la plancha del Zócalo, resguardados detrás de los tapiales que colocaron las autoridades para proteger edificios y monumentos.

Justo cuando el contingente se disponía a ingresar al primer cuadrante de la capital por la calle 5 de Mayo, los manifestantes comenzaron a lanzar consignas de advertencia dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas: “¡Tiene miedo, tiene miedo!” y “¡Claudia asesina!”. En ese momento se escucharon las primeras detonaciones de bombas caseras, lo que marcó el inicio de las confrontaciones que escalaron rápidamente.

Durante la confrontación, algunos manifestantes comenzaron a arrojar piedras hacia los uniformados; en respuesta, los policías esparcieron gases irritantes y también arrojaron piedras contra los manifestantes.

Proceso registró al menos seis personas heridas, con lesiones abiertas en la cabeza u otras partes del cuerpo, a causa de las piedras lanzadas por los elementos de la SSC. A diferencia de los policías, los manifestantes no portaban equipo para protegerse.

Una vez que los inconformes lograron derribar las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional, la confrontación entre oficiales y ciudadanía se volvió directa, casi mano a mano, con golpes y empujones entre policías y manifestantes que avanzaban y se replegaban de manera constante.

Entre quienes participaron en estos intercambios había adultos mayores, así como numerosos manifestantes que no pertenecen al Bloque Negro, aun cuando en movilizaciones anteriores este grupo suele ser identificado como el que participa en las confrontaciones y actos de violencia.

Mientras comenzaban las confrontaciones, madres y padres de familia que asistieron a la marcha por el descontento generalizado ante la violencia en el país aprovecharon para expresar su inconformidad.

Dirigieron mensajes al gobierno de México para exigir abasto de medicamentos, mayores garantías de seguridad en todo el territorio nacional y un alto a la corrupción.

También acusaron a la presidenta Claudia Sheinbaum de no atender las necesidades de la población y de concentrar su actuación en el proyecto político de Morena.