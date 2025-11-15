Estos serán los horarios del transporte público de la CDMX para este puente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido al puente por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció ajustes en los horarios de operación de los distintos sistemas que integran la Red de Movilidad Integrada (MI) para el lunes 17 de noviembre.

En una tarjeta informativa, la dependencia ofreció la siguiente información para los usuarios:

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro operará de 07:00 a 00:00 horas.

El Metrobús de 05:00 a 00:00.

El Tren Ligero y su servicio de apoyo de 07:00 a 23:30.

El Cablebús de 07:00 a 23:00.

Las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de Trolebús de 06:00 a 23:30; la Línea 12 de 05:30 a 23:30; y las líneas 10, 11 y 13 de 05:00 a 00:00.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) operará de 05:00 a 00:00.

Ecobici de 05:00 a 00:30 y los biciestacionamientos masivos de 07:00 a 00:00.

Semovi informó también que los parquímetros, así como los módulos de Control Vehicular y Licencias, no operarán ese día.

La dependencia indicó que se permitirá el ingreso con bicicleta al Metro, Cablebús y Tren Ligero, mientras que en Metrobús, Trolebús y RTP el acceso estará sujeto a la disponibilidad de espacio en las unidades.

Los Centros de Atención a Personas Usuarias de Ecobici permanecerán cerrados.