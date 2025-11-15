La UNAM suspende megacentro de vacunación por agresión contra su personal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió la aplicación de vacunas en el megacentro instalado en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario tras una gresca protagonizada por personas que llegaron el viernes al lugar cuando ya se había concluido el horario de atención.

En un comunicado, la UNAM dio a conocer que, cuando personal les aclaró que podrían acudir a vacunarse este sábado, “algunos provocadores agredieron y golpearon a trabajadores universitarios”.

Aclaró que las personas que no pudieron ser vacunadas el viernes 14, serán contactadas a partir del próximo martes 18 por la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM para vacunarlas en grupos pequeños.

La UNAM reportó que, hasta el viernes 14, habían sido atendidas 30 mil 862 personas, a quienes se les aplicaron 73 mil 671 vacunas, de las cuales fueron 27 mil 009 contra influenza, 11 mil 380 contra neumococo, 26 mil 274 contra covid-19 y 9 mil 008 triple viral.