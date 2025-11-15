Marcha Generación Z

Llegan al Zócalo los primeros contingentes de la marcha de la Generación Z (EN VIVO)

Un grupo de encapuchados ya intenta derribar las vallas metálicas instaladas por el gobierno federal frente a Palacio Nacional.
sábado, 15 de noviembre de 2025 · 12:54

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cámaras de la empresa WebCams de México permiten observar, en tiempo real, la llegada de los primeros contingentes de la marcha convocada por la Generación Z al Zócalo de la Ciudad de México.

Al rededor de las 12:45 horas se comenzaron a registrar detonaciones de bombas caseras y la presencia del bloque negro, justo cuando el contingente ingresó a  la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, aunque todos los edificios fueron bardeados.

Del otro lado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) respondieron a los actos con gases irritantes contra los manifestantes.

La marcha comenzó después de la hora convocada y todavía se reporta la afluencia de manifestantes sobre Avenida Juárez y Paseo de la Reforma.

(Con información de Ximena Arochi)

