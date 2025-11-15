Precaución: Activan alertas por frío durante madrugada del domingo en seis alcaldías de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas en la demarcación: Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas de mañana, domingo 16 de noviembre.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del domingo 16/11/2025, en la demarcación: @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/OkG2UWp0eQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 15, 2025

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco. Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.