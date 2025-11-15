Programa Hombres Bienestar supera la meta en CDMX; sumará a 100 mil beneficiarios más en 2026

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, en la entrega de apoyos Hombres Bienestar. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Aunque el Gobierno de la Ciudad de México había fijado en 77 mil la meta anual de beneficiarios del programa Hombres Bienestar, la administración de Clara Brugada cerró 2025 con 92 mil entregas, es decir, 15 mil más de lo previsto originalmente.

El pasado 28 de agosto, durante un evento masivo en la plancha del Zócalo capitalino, la jefa de Gobierno encabezó la presunta última entrega del programa para alcanzar la primera meta establecida, que contó con un presupuesto de inversión de mil 300 millones de pesos.

El viernes 14 de noviembre, Brugada anunció la nueva meta alcanzada, con la entrega de 8 mil apoyos que consisten en 3 mil pesos bimestrales. Durante la entrega en el Monumento a la Revolución, dijo que en 2026 se sumarán otros 100 mil hombres, con lo que el padrón alcanzaría casi 200 mil personas de entre 60 y 64 años, un sector que no está cubierto por la Pensión Universal para Adultos Mayores del Gobierno federal.

Brugada también hizo referencia al diseño del esquema federal que cubre únicamente a las mujeres de 60 a 64 años. En su intervención reconoció los esfuerzos de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en esa política y explicó que el programa local busca evitar que los hombres de ese rango de edad queden fuera del acceso a un apoyo económico

La actual administración en la CDXM sostiene que su estrategia social busca cubrir todas las etapas de la vida mediante programas locales como Desde la Cuna, Mi Beca para Empezar, Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, Mercomuna, Ingreso Ciudadano Universal y Hombres Bienestar, mientras que la pensión federal se dirige a personas de 65 años y más.