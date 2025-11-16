Reabre en su totalidad la Línea 1 del Metro de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de este domingo abre en su totalidad la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en su tramo de Observatorio a Pantitlán, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la reapertura completa de la Línea 1 y celebró la puesta en marcha de las operaciones desde Pantitlán hasta Observatorio y la reapertura de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y el nuevo Complejo Observatorio.

La modernización de la Línea 1 se inició el 11 de julio de 2022, y se realizó por segmentos para mitigar afectaciones.

El primer tramo intervenido fue Pantitlán–Salto del Agua; el 29 de octubre de 2023 se reabrió Pantitlán–Isabel La Católica; el 9 de noviembre de 2023 comenzó la intervención Balderas–Observatorio; el 13 de septiembre de 2024 se reabrió Pantitlán–Balderas; y el 23 de abril de 2025, Pantitlán–Chapultepec, con 17 estaciones en operación.

Con las 20 estaciones ya en servicio, se proyecta movilizar 850 mil usuarios diarios, informó el gobierno capitalino en un comunicado.

“Se renovó hasta el último tornillo”, subrayó Brugada, quien aseguró que la obra permitirá reducir tiempos de traslado: el recorrido de Pantitlán a Observatorio podrá hacerse en alrededor de 40 minutos, contribuyendo a combatir la “pobreza de tiempo” que afecta a quienes viajan diariamente entre el oriente y el poniente de la ciudad, afirmó.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayó que este gobierno pone en el centro a la gente, especialmente a quienes más apoyo requieren, y que obras como esta reflejan una política pública que combate la desigualdad y mejora la vida cotidiana de personas usuarias.