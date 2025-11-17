Clara Brugada niega represión en la Marcha de Generación Z: “no vimos a los jóvenes”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, minimizó las agresiones que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) provocaron a los manifestantes de la marcha de la Generación Z.

Aseguró que no hubo hospitalizados ni desaparecidos y que únicamente realizaron “acciones de contención”.

En contraste, detalló que varios policías sí resultaron lesionados.

“Decimos aquí tajantemente que es una narrativa falsa, es falso que haya un gran movimiento de la Generación Z en contra de la Cuarta Transformación. Lo decimos con mucha claridad, es la oposición encubierta con este membrete.

“No vimos a los jóvenes, no vimos un movimiento de jóvenes mayoritarios que pudieran estar teniendo causas, demanda que pudieran señalar que éste fue el objetivo. No vimos ni escuchamos causas legítimas en la movilización a favor de los jóvenes. Lo que escuchamos es otro tipo de propuestas llenas de violencia y de odio”, dijo en conferencia de presa.

“No hay ni manifestantes hospitalizados que tengamos información ni tampoco desaparecidos”, resaltó la morenista y añadió: “jamás daré una orden de represión”.

Respaldo a policías

Brugada condenó los actos de violencia que se suscitaron durante la movilización y reiteró su respaldo a los elementos de seguridad.

Informó que, durante los hechos, más de 100 policías resultaron lesionados, de los cuales 14 permanecen hospitalizados.

Explicó que la marcha del 15 de noviembre estuvo impulsada por grupos de oposición:

“Lo pudimos contrastar no solo el día del evento sino en días atras, la convocatoria hecha por los grupos de oposición, como se ha dicho los mismos de siempre”.