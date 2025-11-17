FGJCDMX investiga a cinco detenidos en marcha de Generación Z por tentativa de homicidio

FGJCDMX investiga a cinco detenidos en marcha de Generación Z por homicidio en grado de tentativa. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cinco de los 20 detenidos el pasado fin de semana durante la marcha denominada “Generación Z”, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) busca imputarles el delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de varios elementos de la Policía de la Ciudad de México que desplegaron un dispositivo de contención en inmediaciones del Palacio Nacional; sus familiares y amigos han amagado con iniciar una serie de protestas para buscar su liberación.

Según la carpeta de investigación FICUH/CUH-2/UI-3 C/D/02915/11-2025, que el sábado pasado, el agente Miguel "N" fue golpeado por varios sujetos, quienes le gritaban: “Te vamos a matar, puto policía de mierda". Dos de los compañeros del oficial intervinieron para rescatarlo, acción en la que arrestaron a tres de los agresores identificados como Francisco "N", Federico "N" y Luis "N".

Los tres imputados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, por el delito de homicidio en grado de tentativa de quienes hoy se definirá su situación jurídica.

Ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el titular de la institución, Pablo Vázquez Camacho, visitó a los 14 policías que todavía se encontraban recibiendo atención médica especializada en diferentes hospitales, debido a lesiones que sufrieron tras los hechos violentos ocurridos en la marcha.

El secretario les reiteró que lo más importante es su recuperación, la atención médica y en caso de requerir rehabilitación, está cubierta por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuentan con el respaldo institucional y del Gobierno de la Ciudad de México.

Además, el secretario les reconoció por su valentía, arrojo y entrega, para encausar y hacer frente a aquellos que trataban de atentar contra su vida. Por lo que los conminó a enfocarse en su recuperación, a estar con su familia y tomar el tiempo necesario para que regresen con más firmeza a su servicio.