PAN critica a Rosario Piedra por no pronunciarse por "hechos violentos en marcha de la Generación Z". Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diputados del PAN criticaron que la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), María Dolores González Saravia, así como la titular de Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra no se hayan expresado, por los hechos violentos ocurridos en la marcha de la ‘Generación Z’.

El diputado del PAN, Federico Döring, afirmó que nadie se opuso al nombramiento de María Dolores González Sarabia y eso la obliga a responder a todas las fuerzas políticas y no a estar al servicio del poder político, ni de Morena.

“La Comisión ha guardado silencio cómplice, ya que después de ver las imágenes donde policías golpearon y violentaron brutalmente a ciudadanos el sábado en la plaza del Zócalo, ella no ha dicho nada”, resaltó.

Además, resaltó que ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha puesto un tuit, es decir, Rosario Piedra, sobre la represión política de la policía de Morena.

Por su parte, el diputado albiazul, Héctor Saúl Téllez, manifestó que es lamentable la reacción de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, sobre lo ocurrido en la marcha del sábado en donde, afirmó, hubo golpes y represión a ciudadanos.

“Y cuando hay este tipo de silencio cómplice, traiciona su mandato, no ha cumplido ni un mes (María Dolores González Sarabia) y estamos viendo que esos 60 votos están siendo defraudados”, enfatizó.

Por lo que los legisladores exigieron a la CDHCDMX y CNDH hacer pública una postura y ponerse del lado de las víctimas y no del Gobierno de Clara Brugada.