Activan alerta por frío en esta alcaldía de CDMX para la madrugada y amanecer del miércoles

Se recomienda evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles en una alcaldía.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 horas y las 08:00 horas del 19 de noviembre.

La Alerta Amarilla por frío se activó para la demarcación Tlalpan.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.