Choca Trolebús elevado a la altura de la estación Santa Martha; hay 26 heridos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sistema de Transportes Eléctricos (STE) iniciará una investigación luego de que este martes 18 de noviembre 26 personas resultaron lesionadas con golpes contusos luego de que dos unidades de Trolebús elevado impactaron a la altura de la estación Santa Martha, de las Líneas 10 y 11.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de movilidad, Héctor Ulises García Nieto, declaró: “Un trolebús chocó la parte de atrás de otro; no de manera contundente. Fue un percance menor; sin embargo, el frenón hizo que algunas personas tuvieran lesiones. La instrucción fue que los 26 tuvieran alguna molestia o declararan que les dolía algo, fueran trasladados al hospital”.

En una tarjeta informativa, el STE informó en un comunicado que los afectados fueron dirigidos al patio de Acahualtepec, donde recibieron atención médica.

En el lugar, se presentaron elementos de emergencia para trasladar a los lesionados a un hospital para su valoración médica, sin que ninguno de los pasajeros presentará lesiones de gravedad.

El organismo aseguró que trabajará con las autoridades para determinar la responsabilidad de los conductores, además, permanecerá atento a la evolución de salud de los ciudadanos afectados.