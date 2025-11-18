El PAN recurre a la Comisión de Derechos Humanos por violencia en la marcha

Enfrentamientos durante la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado del PAN, Federico Döring, presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) por las “graves violaciones” cometidas durante la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre.

El diputado albiazul señaló como autoridades responsables al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y al secretario de Gobierno, César Cravioto, por no garantizar las condiciones mínimas de seguridad para quienes se manifestaban y por permitir la actuación desproporcionada de cuerpos policiales.

“Las imágenes son contundentes: golpes a manifestantes sometidos, uso de agentes químicos, botellas, objetos encendidos y cohetones, así como agresiones a periodistas que solo hacían su trabajo. Nada de esto es compatible con un Estado que dice respetar derechos humanos”, expuso.

El panista afirmó que lo ocurrido el sábado 15 de noviembre muestra la ausencia de una estrategia real para proteger a quienes ejercen su derecho a la protesta, y evidenció también la posible presencia de grupos violentos o infiltrados, por lo que solicitó a la Comisión de Derechos Humanos los siguientes puntos:

Emitir las recomendaciones correspondientes.

Elaborar un informe especial dada la gravedad de los hechos.

Impulsar modificaciones al Protocolo de Actuación Policial.

Garantizar que existan mecanismos de capacitación, diferenciación y no estigmatización de la protesta pacífica.

Para finalizar, Federico Döring hizo un llamado a que las autoridades capitalinas asuman su responsabilidad, garanticen atención médica a todas las personas heridas, incluidos los elementos policiales, y dejen de criminalizar la manifestación pública.