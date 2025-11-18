Gobierno de CDMX anuncia fechas para de aguinaldos, vales y quincenas de sus trabajadores. Foto: X: @JPDeBotton

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton, encabezó un evento en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento para dar a conocer las fechas en que se realizará el pago de aguinaldos, vales y quincenas para los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

El funcionario compartió que el pago del aguinaldo para personal de estructura, base y confianza —nóminas 1 y 5— se realizará el 5 de diciembre, misma fecha para Haberes y Policías de Proximidad (nómina 4), Programa de Estabilidad Laboral (nómina 8) y personal eventual (nómina 7). Para honorarios asimilables a salarios, el depósito está previsto para el 22 de diciembre.

La primera quincena de diciembre se depositará el 10 y 11 de diciembre para estructura y base. En el caso del personal por honorarios, los pagos están programados para el 11, 18 y 19 de diciembre.

El gobierno capitalino señaló que más de 234 mil personas recibirán su aguinaldo, equivalente a 40 días de salario por año completo laborado; para honorarios asimilables a salarios, el cálculo corresponde a 30 días de percepción.

Respecto a los vales de despensa, el calendario establece que se entregarán el 8 y 9 de diciembre, para personal sindicalizado y no sindicalizado, eventual, nómina 8 y de confianza. La administración añadió que las quincenas se pagarán el 23 y 24 de diciembre: “A todo el personal en activo, les corresponde su pago íntegro de diciembre por quincena laborada”.

Según De Botton, la divulgación de estas fechas busca ofrecer “certeza económica” al personal para planear gastos de cierre de año.