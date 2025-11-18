Marco Antonio Rodríguez “Chiquimarco” no asiste a audiencia; piden reactivar orden de captura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez “Chiquimarco”, no acudió a la audiencia que estaba programada hoy en el caso en el que está acusado de violencia familiar, por lo que la Fiscalía capitalina solicitó “reactivar” la orden de captura que pesa en su contra.

La diligencia estaba programada a las 12:00 horas de este día en la Unidad de Gestión Judicial número 3 del Poder Judicial de la Ciudad de México, y para dar tiempo a que el exárbitro o su defensa llegaran, la juez de control dio 45 minutos extra sin que ninguno acudiera ni existiera alguna justificación para no presentarse.

Marco Antonio Chávez Baca, abogado de Alva Neri Hernández, expareja de Rodríguez, explicó en entrevista para Proceso que en esta audiencia la víctima del caso y el ministerio público local solicitaron a la juez revisar las medidas cautelares impuestas al exárbitro en el caso que data de 2023 por el que fue vinculado a proceso por violencia física y psicoemocional.

Esto, debido a que la víctima afirmó que en días recientes el acusado volvió a violentarla amenazándola de atentar contra ella si no desiste de las denuncias que ha presentado en su contra.

“Era una audiencia de revisión de medidas cautelares porque la víctima manifiesta que nuevamente la violentaron e, incluso, por ello inició una nueva carpeta de investigación también por el delito de violencia familiar”, detalló el abogado.

“Cuando a él le dictaron las medidas diversas a la prisión, uno de los postulados es que no se acerque a la víctima y no le lleve a cabo ningún acto de molestia y hasta donde sé, porque no estuve presente en ese momento, pero supuestamente la volvió a violentar y a amenazar en el sentido de que algo le iba a pasar si no desistía de la carpeta de investigación”.

Chávez Baca agregó que además del caso por el que está vinculado a proceso el exárbitro y de la segunda carpeta de investigación iniciada por la nueva denuncia de su expareja, su hija también lo denunció.

“Además existe una tercera carpeta en este momento que inició la hija del acusado, misma que está por judicializarse, también por violencia familiar”, afirmó.

“Chiquimarco” cuenta con una suspensión en amparo que impide su captura, por lo que el abogado Chávez Baca comentó que al haber incumplido con el citatorio que tenía hoy el ministerio público capitalino solicitó informar inmediatamente al juez de amparo para reactivar la orden de captura que tiene en su contra por este caso.

“La orden de aprehensión al día de hoy no está cancelada sino suspendida, que es diferente, entonces la orden de aprehensión deberá ser reactivada para poder cumplimentarla y ponerlo a disposición de la juez de control”, refirió.

Para el abogado, el hecho de que el acusado no hubiera comparecido ni ninguno de sus abogados es una forma de entorpecer el procedimiento.