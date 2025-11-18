PRI brindará apoyo jurídico gratuito a detenidos durante marcha de la Generación Z

PRI repudia detención de jóvenes en marcha de la Generación z y exige su libertad. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Legisladores del PRI repudiaron la detención de los jóvenes que, afirmaron ejerciendo su derecho constitucional a la libre manifestación y expresaron su inconformidad frente a la grave situación que vive el país en materia de seguridad, por lo que exigieron su libertad.

Los diputados del partido tricolor afirmaron que los jóvenes detenidos se han convertido en presos políticos de un gobierno “revanchista y represor, que utiliza a las instituciones para intentar sofocar la voz ciudadana que exhibe las fallas del gobierno de Morena”.

El coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira, afirmó que el actual régimen busca descalificar, por todas las vías posibles, las expresiones de la sociedad.

“El actual régimen busca de todas las maneras posibles descalificar las expresiones de la sociedad. El fin de semana, en más de 80 ciudades hubo manifestaciones de ciudadanas y ciudadanos inconformes por la violencia que hay en nuestro país.

“Resulta que en la Ciudad de México se agredió a los manifestantes, se generó un clima de polarización, y ahora se trata de descalificar la lo que las y los mexicanos piensan. Es increíble que un gobierno que se dice de izquierda haga lo que estamos viendo, provocar enfrentamiento entre los mexicanos, buscar la forma de callar las voces, decir que no era justo que las y los mexicanos salían a las calles a manifestar sus ideas”, enfatizó.

Ante ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI exigieron la liberación inmediata de los jóvenes detenidos, el cese de la persecución política y el fin de las prácticas represivas que vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libre manifestación.

Por su parte, el presidente nacional del PRI y también senador, Alejando “Alito” Moreno, informó que en sus redes sociales que dio la instrucción para que todo el equipo de la Secretaría Jurídica del PRI Nacional se ponga al servicio de las familias de los jóvenes estudiantes que fueron detenidos tras la marcha de 15 de noviembre.

“Contarán con el respaldo total de nuestros expertos para sumar esfuerzos y acompañar legalmente este proceso, con el objetivo de lograr su liberación. Además, los abogados de nuestras Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores también están a disposición del pueblo de México. Todos ofrecerán asesoría legal gratuita.