Desfile de Día de Muertos en CDMX tuvo una asistencia de un millón 450 mil personas. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de 8 mil participantes y 50 comparsas participaron en el desfilé del día de muertos organizado este sábado 1 de noviembre por el gobierno de la Ciudad de México, un evento inspirado de la secuencia de inicio de la película de James Bond, “Spectre”, y que las administraciones capitalinas vienen realizando desde 2016.

La jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, presumió que “la celebración del día de muertos es la celebración más viva que tiene nuestro país”, y celebró el éxito de la ceremonia, en la cual colectivos y grupos organizados en los Pilares, los Faros y las Utopías --los centros culturales impulsados por el gobierno capitalino-- avanzaron ante una muchedumbre aglutinada en las banquetas. El gobierno de Brugada mencionó la cifra de un millón 450 mil personas que disfrutaron el evento.

El desfilé de danzantes, músicos y colectivos partió de Chapultepec y recorrió la avenida Paseo de la Reforma para terminar en el Zócalo de la Ciudad de México, donde las autoridades colocaron altares, ofrendas y estatuas representativas del imaginario colectivo alrededor del día de muertos.