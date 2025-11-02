Frío en CDMX: alerta para la madrugada y el amanecer del lunes en las siguientes alcaldías

Se recomienda evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas del lunes.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del 03 de noviembre de 2025.

La Alerta Amarilla por frío se prevé para las partes altas de las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 03/11/2025 en partes altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/4oX7LaJgj0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 2, 2025

Recomendaciones

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.