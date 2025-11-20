Alerta por frío para las primeras horas del viernes en estas alcaldías de CDMX

Se recomienda usar al menos tres capas de ropa. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes en dos alcaldías.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 horas y las 08:00 horas del 21 de noviembre.

La Alerta Amarilla por frío se activó para las demarcaciones Milpa Alta y Tlalpan.

?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 21/11/2025 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/AGKaFB5eIH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 20, 2025

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.