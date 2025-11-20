Marcha de la Generación Z en CU no logra convocar asistencia

Las Islas de Ciudad Universitaria permanecen vacías la mañana de este jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Sara Pantoja

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las actividades en Ciudad Universitaria de la UNAM se desarrollan con normalidad, sin presencia de manifestantes de la marcha, presuntamente de la Generación Z, convocada en redes sociales para la mañana de este jueves.

La convocatoria marcaba las 9:00 horas para el inicio de la manifestación en contra de la violencia en el país, frente a mural de la Biblioteca Central.

De ahí recorrerían la zona conocida como “las islas” hasta los edificios de Humanidades y regresarían a la Torre de Rectoría.

Sin embargo, en un recorrido realizado por estas zonas, no se detectó presencia de manifestantes ni de consignas.

Se desarrollan actividades normales en CU, pese a convocatoria de marcha de la Generación Z, la mañana de este jueves 20 de noviembre de 2025. Foto: Sara Pantoja.

Vigilantes de Auxilio UNAM hicieron varios recorridos por la zona sin ninguna novedad.

Hasta las 11:00 horas, no había ninguna manifestación en la zona, sólo grupos de alumnos acompañados de sus profesores y grupos de turistas con guías que les cuentan la historia de CU.

En la explanada de Rectoría acudió una mujer de unos 50 años, preguntando en dónde era la manifestación. “Yo creo que ya no se hizo porque les dio miedo, con lo que pasó el sábado”.