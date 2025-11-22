El CCH Sur da marcha atrás al regreso a clases presenciales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur anunció que este lunes 24 de noviembre sus alumnos no tendrán clases, sino que realizarán recorridos para verificar los trabajos en materia de seguridad que se han efectuado en sus instalaciones.

La dirección del plantel anunció el viernes el regreso gradual a clases presenciales luego de dos meses de suspensión tras el homicidio de un estudiante y las lesiones a un trabajador, sin embargo, este sábado indicó que la decisión aún está en análisis.

Por ello, indicó que a partir de este lunes los alumnos y sus profesores realizarán recorridos informativos en las instalaciones para conocer las mejoras estructurales y los trabajos en seguridad que se han hecho en el plantel.

“Estos recorridos buscan fortalecer la confianza y colaboración entre todos los integrantes de esta comunidad, incluyendo a los padres de familia para que trabajemos juntos en generar un ambiente seguro”, afirmó la dirección del CCH Sur.

“El día del recorrido, los alumnos del semestre correspondiente no tendrán clase, una vez hechos, los recorridos se verá la pertinencia del regreso a las clases presenciales”.

En su comunicado, la dirección del CCH Sur indicó el calendario para la realización de los recorridos: